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Dışişleri Bakanlığı’ndan SİHA açıklaması

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Giriş: 06.10.2023 14:37
Dışişleri SİHA olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG'ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" denildi.
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