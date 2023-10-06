Dışişleri Bakanlığı’ndan SİHA açıklaması

Dışişleri SİHA olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG'ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" denildi.

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