12 Şubat 2022, Cumartesi
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya-Ukrayna sınırındaki bölgelere seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı’ndan gerilimin yüksek olduğu Rusya-Ukrayna sınırındaki bölgelere seyahat uyarısı geldi. Bakanlık "Ukrayna'nın doğusuna mecbur kalmadıkça gidilmemeli" dedi. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu'na uzanıyoruz.