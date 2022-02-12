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Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya-Ukrayna sınırındaki bölgelere seyahat uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2022 18:54
Dışişleri Bakanlığı’ndan gerilimin yüksek olduğu Rusya-Ukrayna sınırındaki bölgelere seyahat uyarısı geldi. Bakanlık "Ukrayna'nın doğusuna mecbur kalmadıkça gidilmemeli" dedi. Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu'na uzanıyoruz.
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