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Dışişleri Bakanlığından BMGK'ya Pile-Yiğitler yolu tepkisi: Gerçeklerden tamamıyla kopuk...

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Giriş: 22.08.2023 11:27
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'ya KKTC'deki Pile Yolu konusunda sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pile-Yiğitler yolunun inşası insani bir projedir. BMGK'nın açıklaması gerçeklerden tamamıyla kopuktur." ifadelerine yer verildi.
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