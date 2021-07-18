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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki başörtüsü düşmanlığına tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2021 16:01
Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da iki Müslüman kadının açtığı başörtüsü yasağı davasını sonuca bağladı. Mahkeme, işverenin başörtüsünü yasaklayabileceğini ancak bunun belli gerekçelere bağlı olduğuna hükmetti. Karara Ankara’nın tepkisi sert oldu. Dışişleri bakanlığı "karar, İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa’da kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu.
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