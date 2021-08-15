16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki Türk vatandaşlarına çağrı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine bilgi vermesini istedi. Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyurmasının ardından Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Afganistan'daki Türk vatandaşlarına çağrıda bulundu.