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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki!

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Giriş: 16.09.2023 01:33
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin de adının geçmesine tepki göstedi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Atfedilen iddiaları reddediyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye sert tepki!
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