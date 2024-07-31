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Dışişleri Bakanlığı: İsmail Haniye'nin katledilmesini lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsmail Haniye'nin katledilmesini lanetliyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 08:40
Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini lanetledi.
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