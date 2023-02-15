Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ülkelerine dönen arama kurtarma ekipleri hakkındaki provokasyonlara tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile görüştü. Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketinin ardından Bakan Çavuşoğlu ile bir araya gelen Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu, "12 ülke arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için eşya alındı diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil." dedi.