Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tahıl Koordinasyon Merkezi ile ilgili önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Tahıl Koordinasyon Merkezi ile ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Rus tahılının ihracıtının önündeki engel de kalktı. Şimdi ateşkese odaklanmalıyız." dedi.