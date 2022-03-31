Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Roman Abramoviç açıklaması! Abramoviç barış görüşmesine neden katıldı?

Bizim gibi kenarda, aynı sıralarda durdu. Abramoviç samimi bir şekilde savaşın ilk gününden bu yana savaşın sonlandırılması için çaba sarf ediyor. Çabalarını tüm dünya görüyor. Ukrayna da bu konuda olumlu şeyler söyledi. Hatta bu yaptırım uygulanan oligarklar listesinde Abramoviç'in ismi yok. Ne AB'de ne ABD'de. Chelsea kulübüyle ilgili bir tek İngiltere birtakım kararlar aldı. Ama yaptırım listesinde olmayan bir kişi. Kağıt üzerindeki müzakereler önemli. Liderler arasında, ülkeler arasında açık olması gereken kanallar var. Abramoviç'in faydalı bir noktada olduğunu görüyoruz. Resmi ve gayri resmi kanalların olması son derece doğaldır. Bizim Rusya ile gergin sürecimiz oldu. Bazı iş adamlarının o süreçte katkı sağladığını sizler de bileceksiniz..