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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan PKK'nın Suriye'deki saldırıları hakkında açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.10.2021 13:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK/YPG'nin Suriye'deki saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik yapılan terör saldırılarından dolayı ABD ve Rusya'ya tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Teröristleri temizlemek için gereğini yapacağız." dedi.
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