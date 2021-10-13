Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan PKK'nın Suriye'deki saldırıları hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK/YPG'nin Suriye'deki saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik yapılan terör saldırılarından dolayı ABD ve Rusya'ya tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Teröristleri temizlemek için gereğini yapacağız." dedi.