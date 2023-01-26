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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2023 11:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Eski ABD'li Bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara yanıt olarak, ''Abartı var çifte standart var. Kitapta gerçek dışı bilgiler ve dezenformasyon mevcut'' açıklamasında bulundu.
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