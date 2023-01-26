Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Eski ABD'li Bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara yanıt olarak, ''Abartı var çifte standart var. Kitapta gerçek dışı bilgiler ve dezenformasyon mevcut'' açıklamasında bulundu.