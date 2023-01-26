26 Ocak 2023, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Eski ABD'li Bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara yanıt olarak, ''Abartı var çifte standart var. Kitapta gerçek dışı bilgiler ve dezenformasyon mevcut'' açıklamasında bulundu.