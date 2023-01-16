Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD ile F-16 görüşmeleri ile ilgili Çavuşoğlu, “Sorunsuz bir şekilde Kongre’den geçmesini arzu ederiz.” dedi

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