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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 16.01.2023 12:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD ile F-16 görüşmeleri ile ilgili Çavuşoğlu, “Sorunsuz bir şekilde Kongre’den geçmesini arzu ederiz.” dedi
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