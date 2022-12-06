06 Aralık 2022, Salı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romen mevkidaşı ile düzelenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. "Rüzgar eken fırtına biçer" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız" dedi.