07 Nisan 2022, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada Buça'daki görüntülerin müzakereleri gölgelediğini belirtti ve tarafları kalıcı ateşkesin imzalanması için Türkiye’ye davet etti. Çavuşoğlu, “Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır izlerken bir yandan da savaşı durdurmak için çaba gösteriyoruz. Birçok müttefikimiz rolümüzden duyduğu memnuniyeti vurguladı.” dedi.