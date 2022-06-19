19 Haziran 2022, Pazar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kosova'da kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova’da Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.