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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kosova'da kritik görüşme

DHA
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Giriş: 19.06.2022 18:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova’da Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.
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