14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’in NATO kararına "teröre destek" göndermesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararına ilişkin "PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" açıklamasında bulundu.