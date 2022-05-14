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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’in NATO kararına "teröre destek" göndermesi

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Giriş: 14.05.2022 20:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararına ilişkin "PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" açıklamasında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’e teröre destek göndermesi
Bakan Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’e "teröre destek" göndermesi
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