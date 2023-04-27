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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'nın kararına tepki

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Giriş: 27.04.2023 14:05
Almanya'nın ek noktalarda kurulan sandıkları iptal etmesine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "bu siyasi bir karardır" dedi.
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