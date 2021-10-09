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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal mektubuna sert tepki

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Giriş: 09.10.2021 13:01
ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Suriye ile ilgili aldığı kararı mektup ile iletti. Jeoe Biden'ın Türkiye için kullandığı ifadeler ise tepki çekti. Biden, Suriye'deki "acil durum halini" uzattığını belirterek, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü askeri eylemlerin ve operasyonların DAEŞ ile mücadeleye zarar verdiğini iddia etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan skandal mektupa sert tepki geldi. Bakan Çavuşoğlu, "ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. Bu ABD kanunlarına göre suç. " dedi.
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