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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Türkiye-Suriye temasları açıklaması!

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Giriş: 03.01.2023 14:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak için Brezilya'ya gitmişti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Suriye muhalefeti ile hem Dışişleri Bakanlığında hem de diğer ilgili kurumlarda görüşmeler yapıldığını söyledi.
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