Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Türkiye-Suriye temasları açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak için Brezilya'ya gitmişti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Suriye muhalefeti ile hem Dışişleri Bakanlığında hem de diğer ilgili kurumlarda görüşmeler yapıldığını söyledi.