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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 12:36
Güncelleme:29.05.2021 12:41
Türkiye ve Yunanistan arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri bakanı Mevlut Çavuşoğlu, yarın Yunanistan’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, önce batı Trakya Türkleriyle bir araya gelecek. Ardından Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşecek. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki son durum ele alınacak. Türkiye'nin haklarından vazgeçmeyeceği bir kez daha vurgulanacak.
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