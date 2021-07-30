Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yangınlarla ilgili 3 kişi kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangından sorumlu olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alınması sırasında çevredekilerin bu kişilere bir tepkisi olduğunu söyledi. Olaya müdahale ettikleri sırada kendisine yönelik de bir tepki olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İtişmeler de oldu. Ancak vatandaşlarımızı sakinleştirdik. Bize yardım ettiler. Daha sonra gözaltına alınanlara tepki gösterenlere önderlik edenlerle de telefonla görüştük" dedi.