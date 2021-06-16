Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenecek Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi tanıtım toplantısında konuştu. ADF'de bölgelerdeki son gelişmelerin ele alınacağını belirten Çavuşoğlu, “Ermenistan yıllardır kendi kendini izole etti, dışladı, komşuları ile iyi değildi. Kendi hatalarından dolayı. Umarım Ermenistan, bunlardan ders alır, bölgeye barış ve istikrar hakim olur" dedi.