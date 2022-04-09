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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin değerini unutmamak gerekiyor

DHA
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Giriş: 09.04.2022 11:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantıları’nın ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye? Ye yönelik tavrın değiştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ?Birçok müttefikimiz Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı rolden dolayı memnuniyeti bir kere daha vurguladılar. Türkiye’nin değerini sadece bir gelişmeden bilip, daha sonra unutmamak gerekiyor? dedi.
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