Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye-ABD stratejik mekanizması kapsamında Washington'da ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin ABD'den D-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmesi beklenen operasyonun da görüşmede gündeme gelmesi öngörülüyor. Çavuşoğlu'nun Washington ve Houston'daki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

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