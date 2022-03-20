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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2022 15:58
AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Diplomasi tempomuz artarak devam etti. Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın.'' dedi.
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