20 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın
AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Diplomasi tempomuz artarak devam etti. Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın.'' dedi.