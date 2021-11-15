Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran'da! Suriye ve Afganistan mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere Tahran’a geldi. Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ortak basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve Afganistan için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.