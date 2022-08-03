03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2022 16:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Üçlü Toplantısı için gittiği Kamboçya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik Rusya görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik Rusya görüşmesi
Kılıçdaroğlu’nun bölgeye göre siyaseti!
Kılıçdaroğlu’nun bölgeye göre siyaseti!
Türkiye manipülatif haberlerin hedefinde
Türkiye manipülatif haberlerin hedefinde
Dev yatırıma belediye engeli!
Dev yatırıma belediye engeli!
Göçmen itmesi İHA’ya takıldı!
Göçmen itmesi İHA'ya takıldı!
KPSS iptal edilecek mi?
KPSS iptal edilecek mi?
Modern Batı’nın karanlık yüzü! Baskılar artıyor
Modern Batı'nın karanlık yüzü! Baskılar artıyor
HDP’den CHP’ye: Kendinizi sorgulayın
HDP'den CHP'ye: Kendinizi sorgulayın
Cemevi saldırısında THKP/C izi
Cemevi saldırısında THKP/C izi
DDK Başkanı Arıncı’dan KPSS açıklaması
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması
Yaş çay alım fiyatı yüzleri güldürdü!
Yaş çay alım fiyatı yüzleri güldürdü!
Spor tesisi çürümeye terk edildi
Spor tesisi çürümeye terk edildi
Daha Fazla Video Göster