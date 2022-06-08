08 Haziran 2022, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü! İşte masadaki konular
Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi. Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu konuda Ukrayna ve Rusya'dan ihraç edilecek tarım ürünü ve gübre olarak bakmak lazım. Mayınlar temizlenemeyecekse de güvenlik koridoru ve günceli bölge BM'nin planından bahsediyorum. BM'nin teklifini makul buluyoruz sizin de içinde olacağınız mekanizma ile hem engeller kalkar hem de iki ülkenin güvenlik endişeleri kaldırılır.” dedi.