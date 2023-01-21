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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2023 14:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ''Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir.'' dedi
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