16 Mart 2022, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da Rus Bakan Lavrov ile görüştü! Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'ya giderek diplomasi trafiğine başladı. Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu ve Lavrov ortak basın açıklamasında, Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Bu konu gündemimizde değildi" derken Çavuşoğlu, "Liderler düzeyinde bir görüşme olursa biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.