17 Ocak 2023, Salı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç’in başvurusunu reddettiği öğrenciyi aradı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te yaptığı staj başvurusu 'Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girişini engellediği' iddiasıyla reddedilen üniversite öğrencisi ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Fatma Zehra Solmaz'ı dirayetli duruşundan dolayı tebrik etti, "Bir Türk kadınına yakışır bir duruş sergiledin" dedi.