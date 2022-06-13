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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır'da

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Giriş: 13.06.2022 18:36
Son dakika haberi... Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır aileleri ile de görüştü. Basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
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