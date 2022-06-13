13 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyarbakır'da
Son dakika haberi... Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır aileleri ile de görüştü. Basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.