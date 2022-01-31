Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn'de! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez'de başlayan yeni döneme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında BAE’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, “Mısır ile bir diyalog süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

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