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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn'de! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

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Giriş: 31.01.2022 16:21
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez'de başlayan yeni döneme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında BAE’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, “Mısır ile bir diyalog süreci başlattık” ifadelerini kullandı.
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