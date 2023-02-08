08 Şubat 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da deprem felaketiyle ilgili önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personelinin deprem bölgesinde sahada olduğunu belirterek, "50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık, vatandaşlarımızın deprem bölgesinden gelip kalabilmeleri için. Kamu kurumlarının misafirhaneleri var, bunların hepsini depremzedelere ayırdık. Yaklaşık 4 bin 380 yataktan bahsediyoruz. Vatandaşlarımız bugünden itibaren Antalya’da, oteller ve devletin imkanlarına gelip yerleşme imkanına sahip olacaklar" dedi.