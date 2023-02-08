Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da deprem felaketiyle ilgili önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personelinin deprem bölgesinde sahada olduğunu belirterek, "50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık, vatandaşlarımızın deprem bölgesinden gelip kalabilmeleri için. Kamu kurumlarının misafirhaneleri var, bunların hepsini depremzedelere ayırdık. Yaklaşık 4 bin 380 yataktan bahsediyoruz. Vatandaşlarımız bugünden itibaren Antalya’da, oteller ve devletin imkanlarına gelip yerleşme imkanına sahip olacaklar" dedi.