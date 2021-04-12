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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Giriş: 12.04.2021 23:45
Güncelleme:12.04.2021 23:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye ve Orta Doğu meseleleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde ikili konular, Afganistan'daki barış süreci, bu kapsamda yapılacak İstanbul konferansı, Suriye ve Orta Doğu konuları ele alındı.

Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.

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