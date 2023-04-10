Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de merak edilen soruları cevapladı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında Murat Akgün'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Esad ile görüşme olacak mı? Irak'ta düşen helikopter, Kılıçdaroğlu'nun 3 ayda vizesiz AB vaadi gibi sorulara cevap verdi..