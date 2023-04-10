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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de merak edilen soruları cevapladı!

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Giriş: 10.04.2023 18:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında Murat Akgün'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Esad ile görüşme olacak mı? Irak'ta düşen helikopter, Kılıçdaroğlu'nun 3 ayda vizesiz AB vaadi gibi sorulara cevap verdi..
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