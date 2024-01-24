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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 01:05
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere gittiği New York'ta peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi.
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