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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşıyla Abbas Arakçı'ya telefon: Yeni görevinde başarılar diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşıyla Abbas Arakçı'ya telefon: Yeni görevinde başarılar diledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 11:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
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