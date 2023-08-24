Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Irak'taki PKK varlığı ile ilgili flaş sözler: Bu virüsü temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta bulunan terör örgütü PKK varlığı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz" dedi.