Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ilk paylaşım

Dışişleri Bakanı olarak göreve atanan eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fidan, paylaşımında yerine atanan İbrahim Kalın'a görevi devrettiğini ifade ederken; Dışişleri Bakanlığı görevi için ise Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.