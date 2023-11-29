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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK'da önemli açıklamalar!

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Giriş: 29.11.2023 21:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulundu. "Uluslararası sistem BM etkisiz kaldı" diyen Bakan Fidan, "İki devletli çözüm için çalışmalıyız. İsrail ve Filistinliler yan yana yaşayabilmeli. Doğu Kudüs başkent olmalı. Yerleşimci sorunlarının yaşanmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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