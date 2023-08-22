Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BM ile KKTC'de yol gerilimiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı açıklamada, KKTC'nin her alanda sonuna kadar destekleneceğini ifade etti. Fidan, "BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz." dedi.

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