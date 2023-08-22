22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BM ile KKTC'de yol gerilimiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BM ile KKTC'de yol gerilimiyle ilgili açıklama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 13:03
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı açıklamada, KKTC'nin her alanda sonuna kadar destekleneceğini ifade etti. Fidan, "BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması
İYİ Partili Erel: Davete icabet farzdır
İYİ Partili Erel: Davete icabet farzdır
Bakan Koca: Asla müsaade etmeyiz
Bakan Koca: Asla müsaade etmeyiz
Gelecek Partisi’nden CHP’ye bir rest daha
Gelecek Partisi'nden CHP'ye bir rest daha
BMGK’ya Pile yolu tepkisi
BMGK'ya Pile yolu tepkisi
Başkan Erdoğan Ankara’da! İşte programı
Başkan Erdoğan Ankara'da! İşte programı
Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu
İlçe kongreleri değişimcileri üzdü!
İlçe kongreleri değişimcileri üzdü!
İstanbullunun bitmeyen çilesi İmamoğlu!
İstanbullunun bitmeyen çilesi İmamoğlu!
İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ resti
İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ resti
Kabine sonrası kritik açıklamalar!
Kabine sonrası kritik açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster