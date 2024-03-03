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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar: Ramazan öncesi ateşkes çabamız var

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2024 13:06
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu kapanış konuşmasını yaptı. İsrail'in aylardır katliam yaptığı Gazze'deki akan kanı durdurmak ve ateşkes için verilen yoğun çabalar hakkında Bakan Fidan "Ramazan'dan önce çok ciddi arzu ve çalışmalar var." dedi.
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