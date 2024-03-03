03 Mart 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar: Ramazan öncesi ateşkes çabamız var
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu kapanış konuşmasını yaptı. İsrail'in aylardır katliam yaptığı Gazze'deki akan kanı durdurmak ve ateşkes için verilen yoğun çabalar hakkında Bakan Fidan "Ramazan'dan önce çok ciddi arzu ve çalışmalar var." dedi.