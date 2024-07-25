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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ankara - Şam arifesinde dikkat çeken mesaj

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 00:30
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin selası okunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara - Şam arifesinde “(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu. Irak'ın PKK'yı "yasaklı örgüt" olarak tanımlası sonrası Fidan, "PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü" dedi. Türkiye - Irak ortak güvenlik mekanizması ve Ankara - Şam yakınlaşması PKK'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.
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