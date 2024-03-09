Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye PKK'ya destek göndermesi: Bizi mücadelemizden kimse alıkoyamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Türkiye arasındaki Stratejik Mekanizma Toplantısı görüşmeleri için ziyaret ettiği Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Fidan ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği desteğin sadece silah olmadığını söylerken Türkiye'nin hukuk çerçevesinde savaştığını ifade etti. Fidan ayrıca konuya ilişkin "Bizi kimse bundan alıkoyamaz" dedi.