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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye PKK'ya destek göndermesi: Bizi mücadelemizden kimse alıkoyamaz

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Giriş: 09.03.2024 12:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Türkiye arasındaki Stratejik Mekanizma Toplantısı görüşmeleri için ziyaret ettiği Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Fidan ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği desteğin sadece silah olmadığını söylerken Türkiye'nin hukuk çerçevesinde savaştığını ifade etti. Fidan ayrıca konuya ilişkin "Bizi kimse bundan alıkoyamaz" dedi.
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