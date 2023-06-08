Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik temas

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

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