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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik temas

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Giriş: 08.06.2023 10:02
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.
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