Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan A Haber'e özel açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de dış politikadaki güncel başlıkların ele alındığı özel röportaj ile önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ABD'den F-16 savaş uçaklarının satışı ne zaman başlayacak? Gazze'deki İsrail katliamı nasıl durdurulacak? Türkiye F-35 projesine yeniden dahil olacak mı? Ukrayna savaşında barış masası bir kez daha Türkiye'de kurulur mu? İşte detaylar....