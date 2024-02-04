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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan A Haber'e özel açıklamalar!

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Giriş: 04.02.2024 21:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de dış politikadaki güncel başlıkların ele alındığı özel röportaj ile önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ABD'den F-16 savaş uçaklarının satışı ne zaman başlayacak? Gazze'deki İsrail katliamı nasıl durdurulacak? Türkiye F-35 projesine yeniden dahil olacak mı? Ukrayna savaşında barış masası bir kez daha Türkiye'de kurulur mu? İşte detaylar....
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