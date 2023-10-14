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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den ortak açıklamalar

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Giriş: 14.10.2023 17:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için gittiği Mısır'da, mevkidaşı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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