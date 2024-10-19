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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 12:44
Güncelleme:19.10.2024 12:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan basın toplantısında "Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı" dedi.
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