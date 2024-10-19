19 Ekim 2024, Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan basın toplantısında "Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı" dedi.